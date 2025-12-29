Постоянный стресс: химик рассказала о влиянии зимних холодов на кожу

Доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат технических наук Юлия Рожкова заявила, что с наступлением холодов кожа человека становится более уязвимой, нуждается в дополнительном уходе и переходит в состояние постоянного стресса, сообщает RT .

«Перепады температур, холодный ветер и низкая влажность приводят к нарушению гидролипидного баланса. В результате кожа быстрее теряет влагу, становится более чувствительной, часто появляются шелушение и микротрещины», — сказала эксперт.

По ее словам, в зимние месяцы предпочтительнее использовать деликатные средства для очищения кожи и питательные кремы, содержащие большое количество липидов. Это крайне необходимо для обладателей сухой и склонной к раздражению кожи.

Для ежедневного умывания идеально подойдут молочко или нежный крем-гель, обладающие pH, близким к естественному (в пределах 4,5–5,5). Что касается увлажнения, рекомендуется отдавать предпочтение кремам, обогащенным церамидами, скваланом, холестерином и натуральными маслами, такими как масло ши или жожоба. Также в зимнем уходе полезно включать ингредиенты с выраженным увлажняющим действием, например, ниацинамид, пантенол, глицерин и натриевую соль пирролидонкарбоновой кислоты (Na-PCA). Эти компоненты способствуют удержанию влаги в коже и укреплению ее естественной защиты.

Классическим средством для зимнего ухода за кожей является колд-крем. Как правило, его состав прост: основа — минеральное масло или вазелин, а текстура — плотная и насыщенная. Колд-крем может содержать добавки в виде увлажняющих веществ, масел и антиоксидантов, например, витамина Е. Главная задача такого крема — усиление барьерной функции кожи.

