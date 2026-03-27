Полгода без результата — это сигнал: что делать паре, если не удается забеременеть

Причин мужского бесплодия множество — от варикоцеле до гормональных сбоев, поэтому затягивать с обследованием не стоит, сообщил РИАМО врач-уролог, андролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Константин Королев.

«Если пара планирует беременность больше полугода и ничего не получается, лучше не ждать, а обратиться к андрологу. Причин может быть множество: от варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки — кстати, это одна из самых частых причин мужского бесплодия) до гормональных нарушений, генетических факторов или инфекций», — сказал Королев.

Он добавил, что бывает и так называемое идиопатическое бесплодие, когда обследования показывают, что все в порядке, а беременности нет — в таких случаях помогают вспомогательные репродуктивные технологии.

«Если коротко: при планировании беременности исключаем перегрев, нормализуем вес, выбираем свободное белье, добавляем в рацион рыбу и овощи, не забываем про регулярную половую жизнь и избегаем стрессов. А если что-то не получается — идем к специалисту», — посоветовал врач.

Королев заключил, что вопросы репродукции требуют индивидуального подхода, и лучше разобраться в причинах, чем гадать, какой именно фактор сыграл роль.

Ранее Минздрав России рекомендовал направлять мужчин на дополнительное обследование при определенных ответах в анкете репродуктивного здоровья, включая посещение бани.

