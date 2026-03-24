Минздрав хочет отправить любящих баню россиян сдавать сперму

Если на вопрос в анкете для оценки рисков нарушения репродуктивного здоровья мужчина напишет, что часто ходит в бани, сауны и иные места с увеличенной температурой окружающей среды, его заставят проходить исследование качества спермы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минздрава РФ по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

В анамнестической анкете №1 есть вопрос для представителей сильного пола. У мужчин спрашивают, ходят ли они на постоянной основе в бани, сауны или иные места, где есть высокая температура окружающей среды.

Если ответ положительный, то пациента отправляют на следующий этап ДОРЗ. Там ему предстоит пройти базовое исследование качества спермы (спермограмму). Затем мужчину проконсультирует уролог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что желание родить заложено у женщины на генетическом уровне. Важно создавать условия для этого.

