Онищенко: желание иметь детей заложено у женщины в генах

«Инстинкт материнства у женщины в генах заложен. Другое дело, что мы не создали для нее условий», — сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, если в 18 лет девушка заканчивает школу и поступает в институт или в техникум, то будет еще пять лет учиться, а не рожать ребенка. Также необходимо создавать условия, так как стипендия не покроет расходов на ребенка.

Кроме того, академик РАН прокомментировал документ Минздрава, который рекомендовал направлять не желающих иметь детей россиянок к психологу. По мнению Онищенко, психолог поможет снять «какие-то тревоги, разъяснит что-то».

Ранее СМИ сообщали, что россиянкам предлагают пройти анкетирование для оценки их репродуктивного здоровья. Женщин, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение детей».

