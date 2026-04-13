Почему молодым не хочется близости: врач объяснила причины снижения либидо

Либидо — это не только желание физической близости. Это показатель жизненной энергии, мотивации и общего состояния организма. Когда человеку не хочется не только близости, но и встреч, работы, новых впечатлений — это уже сигнал, что нарушен внутренний баланс. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Снижение либидо давно перестало быть темой только старшего возраста. Все чаще с жалобами на отсутствие желания и потерю интереса к близости сталкиваются молодые люди от 18 до 45 лет. По данным опроса россиян компанией «Гедеон Рихтер», 22% респондентов заявили об отсутствии сексуальной жизни, а более половины отметили проблемы в отношениях. Самая частая причина — отсутствие влечения или физическая неудовлетворенность.

Стресс и «дофаминовая гонка»

«Одна из главных причин — хронический стресс и недосып. При дефиците сна повышается уровень кортизола, снижается мелатонин, а у мужчин на этом фоне уменьшается синтез тестостерона. Постоянное переутомление, работа в режиме многозадачности, курение и алкоголь усиливают этот эффект», — отметила врач.

Отдельную роль играет так называемая «дофаминовая гонка». Смартфоны, соцсети, короткие видео, постоянный скроллинг приучают мозг к мгновенному удовольствию. Дофаминовые рецепторы становятся менее чувствительными, и для ощущения радости требуется все больше стимулов. В результате обычная близость перестает приносить прежние эмоции. Снижается мотивация, появляется апатия.

Гормоны и питание

«На либидо напрямую влияют и гормоны. Важны не только тестостерон, но и эстрогены, прогестерон, гормоны щитовидной железы. Их дисбаланс отражается на настроении, уровне энергии, фертильности и качестве жизни в целом. Снижение тестостерона у мужчин может приводить к падению общего тонуса и эректильной дисфункции. У женщин гормональные колебания приводят к нарушению менструального цикла, нередко проявляются перепадами настроения, нарушениями сна и снижением интереса к интимной сфере», — объяснила эксперт.

Значение имеет и питание. Для синтеза половых гормонов необходим холестерин, а также витамины D, A, E, микроэлементы — цинк, магний, железо. Длительные диеты с жестким ограничением жиров, либо питание фастфудом с трансжирами, могут способствовать снижению либидо.

«Если ослабление влечения сохраняется длительно, важно не списывать это на „усталость“ и обратиться к врачу-эндокринологу. Причиной могут быть хронические воспалительные процессы, нарушения обмена веществ, заболевания щитовидной железы или дефициты микроэлементов. В таких случаях требуется комплексное обследование: анализы на гормоны, витамины и микроэлементы, УЗИ щитовидной железы, надпочечников и половых желез», — добавила Сережина.

Либидо — это отражение общего состояния организма. И возвращать его нужно не быстрыми стимуляторами, а через восстановление сна, снижение стресса, коррекцию питания и гормонального баланса.

