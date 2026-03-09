«По 4 бюстгальтера носила»: врачи избавили челябинку от аномально огромной груди

Пластические хирурги избавили 38-летнюю жительницу Челябинска от аномально огромной груди. Каждая молочная железа весила около 5 кг, сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска» .

Екатерина 10 лет страдала от гигантомастии после сильного стресса. По словам челябинки, на улице на нее все оборачивались, поэтому появились огромные комплексы. Также ее мучили постоянные боли в спине и головные боли. Для поддержки груди приходилось носить по четыре бюстгальтера одновременно.

Пластические хирурги областной клинической больницы решили помочь Екатерине. По словам заведующего отделением Юрия Васильева, состояние женщины требовало хирургического вмешательства, которое можно было провести по полису ОМС. Операция прошла успешно, врачи удалили всю разросшуюся железистую ткань, общая масса которой составила 10 кг. В настоящее время проходит реабилитацию и учится жить по-новому.

«Жду лета, чтобы купальник выбрать красивый. Теперь мечтаю выйти замуж и родить ребенка», — поделилась Екатерина.

Ранее 43-летняя телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала тело после уменьшения груди и сравнила себя с героем популярного мультфильма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.