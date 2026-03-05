«Я как губка Боб»: Алена Водонаева показала тело после уменьшения груди

43-летняя телеведущая и блогерша Алена Водонаева призналась, что ее тело стало «квадратным» после операции по уменьшению груди. Она показала свою фигуру и сравнила себя с героем популярного мультфильма, сообщает Super.ru .

Водонаева опубликовала фотографию с перевязки в Instagram*. Она сделала селфи в зеркале, прикрыв грудь и показав живот. Блогерша призналась, что пока что страдает от отеков, потому тело и стало похоже на «квадрат».

«Я пока еще такая отекшая, губка Боб квадратные штаны. Живот, бока — один сплошной квадрат пока», — написала Водонаева.

10 лет назад телеведущая уже уменьшала бюст с пятого размера до третьего. В феврале этого года она захотела повторить операцию.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

