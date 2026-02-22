Ушла эпоха: Алена Водонаева уменьшила грудь и показала фото

43-летняя телеведущая и блогерша Алена Водонаева опубликовала в соцсетях снимки, которые сделала после операции по уменьшению груди.

«В феврале этого года прошло ровно 10 лет с того момента, как я уменьшила грудь. Пора <…> Мы с моим хирургом определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — поделилась Алена с подписчиками.

В воскресенье, 22 февраля, блогерша рассказала, что перенесла пластику. На опубликованных кадрах видно, как Алена с улыбкой на лице лежит на больничной койке с повязкой на груди. Затем Водонаева сделала селфи с зеркале уборной, засветив из-под халата ножку и нижнее белье.

«Все прошло хорошо. Восстанавливаюсь и соблюдаю режим!» — заключила звезда реалити-шоу «Дом-2».

Ранее Алена Водонаева показала подписчикам фигуру в черном полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Телеведущая разместила фото в соцсети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.