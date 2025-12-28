Алена Водонаева показала шикарную фигуру в «голом» платье без бюстгальтера
Фото - © alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
43-летняя телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала подписчикам фигуру в «голом» платье. Она разместила фото в соцсети, сообщает Газета.ru.
На снимке она стоит перед зеркалом в черном полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте. Также блогерша не стала надевать бюстгальтер. Она добавила к платью колготки в тон и туфли на каблуках. У нее были уложенные распущенные волосы и макияж с темно-коричневой помадой.
На другой фотографии она предстала в облегающем комбинезоне.
Ранее Водонаева назвала адом процесс прокалывания сосков, отметив, что даже процесс родов дался ей легче.
