«Я не села с голыми сиськами»: Водонаева прокомментировала свои проколотые соски

В ходе интервью фигуристке Евгении Медведевой, опубликованного на YouTube-канале спортсменки, блогерша ответила на вопрос одного из пользователей сети. Он не понимает, зачем Водонаева проколола соски и демонстрирует это в своих соцсетях.

«Это иногда видно через одежду, когда я в купальнике, майке или топе, то есть без бра, без белья условно. Не то, что я села с голыми сиськами и сижу. Никто этих сосков не видел, кроме моих подруг и моих мужчин», — не согласилась с юзером телеведущая.

Ранее 43-летняя Алена Водонаева снялась в откровенной фотосессии — она предстала на фото в кроп-топе и V-образных розовых трусах с оборкой. Поклонников восхитил образ телеведущей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.