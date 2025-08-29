Алена Водонаева показала фото в розовых трусах

43-летняя Алена Водонаева снялась в откровенной фотосессии — она предстала на фото в одних трусах, сообщает «Лента.ру» .

Кадрами с фотосессии телеведущая поделилась с поклонниками в соцсетях. На фото Водонаева запечатлена в кроп-топе и V-образных розовых трусах с оборкой.

Образ звезды дополнен розовыми очками и красивой укладкой. Звезда позирует, стоя возле холодильника с напитками.

Поклонников откровенный образ Водонаевой восхитил. Однако некоторые подписчики обратили внимание на излишнюю худобу ведущей.

Ранее Водонаева встретилась в США с актером Микки Рурком. Он поделился кадрами, как обнимает россиянку за талию и что-то говорит ей.