Алена Водонаева показала фото в розовых трусах
Фото - © @alenavodonaeva
43-летняя Алена Водонаева снялась в откровенной фотосессии — она предстала на фото в одних трусах, сообщает «Лента.ру».
Кадрами с фотосессии телеведущая поделилась с поклонниками в соцсетях. На фото Водонаева запечатлена в кроп-топе и V-образных розовых трусах с оборкой.
Образ звезды дополнен розовыми очками и красивой укладкой. Звезда позирует, стоя возле холодильника с напитками.
Поклонников откровенный образ Водонаевой восхитил. Однако некоторые подписчики обратили внимание на излишнюю худобу ведущей.
Ранее Водонаева встретилась в США с актером Микки Рурком. Он поделился кадрами, как обнимает россиянку за талию и что-то говорит ей.