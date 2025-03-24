Плохое питание и стресс: названы факторы, способные вызвать развитие туберкулеза

«Риск заболеть туберкулезом выше у людей с ВИЧ, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек и онкопациентов. Также ослабить иммунную систему могут плохое питание, жесткие диеты, хронический стресс, злоупотребление алкоголем и наркотиками», — сказала Боброва.

Она подчеркнула, что туберкулезом чаще болеют люди, работающие в условиях повышенного риска: сотрудники больниц, приютов для бездомных и исправительных учреждений.

«В XIX веке туберкулез был одной из главных причин смертности — в среднем каждый десятый человек в городах умирал от этой болезни. Сейчас инфекция поддается лечению с помощью антибиотиков и вакцинации, но ежегодно в мире все равно регистрируют около 10 млн новых случаев заболевания и примерно 1,5 млн смертей», — рассказала медик.

Боброва отметила, что при первых признаках недомогания стоит обратиться к врачу, чтобы исключить развитие туберкулеза и вовремя начать лечение.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата связана с днем, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, это произошло в 1882 году. В 1905 году он получил Нобелевскую премию в области медицины.

Туберкулез в мире является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней.