Плохое питание и стресс: названы факторы, способные вызвать развитие туберкулеза
Плохое питание, постоянный стресс и дефицит витаминов могут ослабить иммунную систему и спровоцировать развитие туберкулеза, сообщила РИАМО врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.
«Риск заболеть туберкулезом выше у людей с ВИЧ, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек и онкопациентов. Также ослабить иммунную систему могут плохое питание, жесткие диеты, хронический стресс, злоупотребление алкоголем и наркотиками», — сказала Боброва.
Она подчеркнула, что туберкулезом чаще болеют люди, работающие в условиях повышенного риска: сотрудники больниц, приютов для бездомных и исправительных учреждений.
«В XIX веке туберкулез был одной из главных причин смертности — в среднем каждый десятый человек в городах умирал от этой болезни. Сейчас инфекция поддается лечению с помощью антибиотиков и вакцинации, но ежегодно в мире все равно регистрируют около 10 млн новых случаев заболевания и примерно 1,5 млн смертей», — рассказала медик.
Боброва отметила, что при первых признаках недомогания стоит обратиться к врачу, чтобы исключить развитие туберкулеза и вовремя начать лечение.
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата связана с днем, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, это произошло в 1882 году. В 1905 году он получил Нобелевскую премию в области медицины.
Туберкулез в мире является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней.