Плавный переход к тишине: как родителям улучшить сон малыша

Педиатр: чтобы улучшить сон малыша, надо выстроить режим и создать ритуалы

Всемирная организация здравоохранения заявила, что современные дети спят хуже, чем 20 лет назад. В России также все больше семей сталкиваются с проблемами детского сна. Педиатр Юлия Бланк и эксперт Britax Roemer Ирина Щербакова сообщили РИАМО, почему так происходит и как помочь малышу.

Что мешает младенцу спать спокойно

Современный ритм жизни влияет не только на взрослых, но и на малышей. Есть несколько распространенных причин, которые могут ухудшать качество сна.

Смартфоны и планшеты. Яркий свет экранов и звуки уведомлений будоражат нервную систему малыша, особенно вечером. Если мама или папа уткнулись в телефон, ребенок недополучает тепла и внимания, что вызывает тревогу.

Стресс родителей. В крупных городах родители часто измотаны работой и пробками. Дети чувствуют эту нервозность и спят хуже.

Сбитый режим. Если малыш засыпает и просыпается в разное время, его организм теряется и не знает, когда отдыхать, а когда бодрствовать.

«Важно не только, как ребенок засыпает, но и как он проводит весь день. В утренние и дневные часы полезны активность и общение, а вечером — плавный переход к тишине, знакомым ритуалам и отдыху», — объяснила Бланк.

Согласно опросу 2024 года, 60% российских родителей сталкиваются с проблемами сна у детей до года. В городах, где ритм жизни не сбавляет оборотов, эта цифра еще выше.

Что можно сделать, чтобы улучшить сон малыша

Важно ловить момент усталости ребенка: если малыш трет глаза, начинает капризничать или отворачиваться — это сигнал, что пора укладывать его спать. Еще можно создать ритуалы перед сном. Легкий массаж, купание, спокойная музыка, приглушенный свет — все это помогает сформировать у малыша понятную цепочку действий: «сейчас будем спать». Срабатывает ассоциация, и засыпание становится проще.

Следует выстроить режим. Он не должен быть жестким по часам, но важна повторяемость: сон, игры, прогулки и кормления должны быть в одно и то же время. Это формирует внутренние ориентиры у малыша. Еще помогут проветривание и увлажнение комнаты. Свежий воздух и правильный климат — ключ к спокойному сну.

«Прохладный воздух — лучший друг сна. Держите в комнате 21–23°C и влажность 40–60%, чтобы малышу было комфортно», — подчеркнула Бланк.

Каким должен быть сон в дороге

Малыши часто спят в колясках или автолюльках, особенно во время прогулок и поездок. Важно, чтобы и в этих условиях ребенку было удобно, безопасно и физиологично.

«Сон в дороге — обычное дело для малышей. Поэтому выбирайте такие модели колясок и автолюлек, которые поддерживают анатомически правильное положение тела, обеспечивают вентиляцию и являются экологически чистыми материалами, например, как морская шерсть», — отметила Щербакова.

Для долгих поездок автолюлька должна позволять лежать ровно, чтобы не нагружать позвоночник. Важны перерывы: надо вынимать ребенка из автокресла каждые 45–60 минут. А натуральные ткани не дадут малышу перегреваться.

Крепкий сон — это здоровье, развитие и хорошее настроение ребенка. Выспавшийся малыш быстрее учится, меньше капризничает и чувствует себя защищенным. В условиях российского мегаполиса, где родители часто бегут наперегонки со временем, наладить сон — значит подарить семье гармонию.

«Сон — это суперсила малыша. Он влияет на рост, здоровье и даже поведение», — сказала Бланк.