Плавание и скандинавская ходьба: невролог рассказала об активности при артрите

При артрите бег и другие нагрузки создают ударное воздействие на хрящ и ускоряют его разрушение, поэтому оптимальны плавание, аквааэробика и скандинавская ходьба с палками, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«При остеоартрите категорически противопоказаны бег по асфальту, прыжки, интенсивные силовые тренировки с большими весами и игровые виды спорта с резкими изменениями направления — теннис, футбол, баскетбол. Такие нагрузки создают ударные волны, травмирующие и без того уязвимый хрящ. Особенно опасны глубокие приседания и выпады при остеоартрите коленных суставов — они ускоряют разрушение менисков», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что идеальными видами нагрузки считаются те, что сохраняют подвижность суставов, не перегружая их. Безусловным лидером можно назвать спорт в воде: плавание и аквааэробику.

«Вода поддерживает тело, уменьшая нагрузку на суставы, а сопротивление воды помогает укреплять мышцы. Полезна и скандинавская ходьба с палками — они принимают на себя до 30% веса тела, разгружая коленные и тазобедренные суставы. Однако ходить с палками тоже нужно правильно, иначе можно себе навредить. Если вы никогда не занимались этим видом спорта, стоит сначала посмотреть обучающие видео или первые несколько занятий провести с опытным тренером», — порекомендовала невролог.

Демьяновская отметила, что велотренажер с регулируемым сопротивлением, пилатес и йога под руководством опытного инструктора могут улучшить гибкость и мышечный корсет без ударных воздействий. Главное правило — плавность движений и отсутствие болевых ощущений во время тренировки. Если боль появляется, это сигнал немедленно снизить нагрузку.

«Однако в острой фазе воспаления даже полезные упражнения могут навредить. В период стихающего обострения лучше ограничиться легкой суставной гимнастикой и изометрическими упражнениями (планка, удержание веса). Начинать тренировки стоит под наблюдением врача ЛФК, который подберет индивидуальную программу с учетом стадии, активности и локализации артрита», — резюмировала специалист.

Каждый год 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Инициатором проведения этой даты стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель мероприятий в этот день — привлечь внимание к проблеме заболевания артритом, в том числе профилактике, ранней диагностике и реабилитации пациентов.

