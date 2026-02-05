Пищевой эксперт объяснил, как запасаться витаминами зимой и откуда их взять

Для поддержания хорошего самочувствия и энергии необходимо особое внимание уделить рациону питания в зимний период. В холодное время года человеческий организм испытывает нагрузку и дефицит витаминов. Это приводит к снижению скорости метаболизма и уменьшению количества серотонина. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Осенью и зимой мы испытываем авитаминоз, ведь световой день сокращается. Мы чувствуем вялость, усталость, раздражительность, к тому же постоянно хочется съесть высококалорийную пищу, которая приводит к ухудшению физического состояния. Данная проблема по недостаточному употреблению витаминов в зимний период отмечается во всем мире», — сообщил Маликов.

Как отмечает эксперт, для ежедневного хорошего самочувствия необходимо придерживаться правила сбалансированного питания. Ежедневный рацион обязательно должен включать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и пищевые волокна. В холодное время года организму приходится расходовать много сил для защиты от вирусов и инфекций.

«Обычно, зимой хочется сладкого, мучного, жареного или жирного, такая пища содержит быстрые углеводы, которые дают мало энергии, приводят к депрессивному состоянию, а если превысить ежедневную норму калорийность, высока вероятность нанести вред своему здоровью. Для ежедневного и здорового рациона подойдут медленные углеводы, к примеру, гречка. Также в рационе обязательно должны быть белки: мясо, птица и рыба, не стоит отказываться от растительного белка: горох, чечевица и фасоль», — добавил специалист.

Сергей Маликов также отметил, что самый незаменимый витамин на протяжении всей жизни человека — витамин солнечного света — D, который содержится в кисломолочных продуктах, икре, петрушке, жирных сортах рыбы, печени, красном мясе и яичных желтках. Витамин D важен для усвоения кальция, укрепления костей и ногтей, также способствует обновлению клеток и их росту, улучшает настроение, помогая бороться с зимней депрессией.

