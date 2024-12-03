Петербуржцы рассказали, что они делают, чтобы не заболеть

сегодня в 13:50

24% опрошенных жителей Петербурга стараются не переохлаждаться на улице

В зимний период петербуржцы принимают меры, чтобы защитить себя от заболеваний. В опросе жители Северной столицы поделились своими способами уберечься от болезней, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Таким образом 24% респондентов стараются избегать переохлаждения на улице, 17% следят за режимом сна и отдыха, а 16% принимают витамины для укрепления иммунной системы.

13% опрошенных отметили, что зимой включают в свой рацион цитрусовые. 8% предпочитают пить лечебные чаи и настои. Некоторые следят за состоянием кожи и используют защитные кремы, а кто-то не предпринимает никаких профилактических действий — они составляют 6%.

5% респондентов принимают медикаменты для профилактики гриппа и простуды. Только 1% носит медицинские маски в многолюдных местах. Прочие профилактические меры упомянули 4% опрошенных.