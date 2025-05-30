Пермский край стал лидером по приему препаратов для повышения потенции

Лидером по употреблению препаратов для повышения потенции стал Пермский край. За последние 4 месяца представители мужского пола этого региона чаще всего покупали такие препараты, сообщает SHOT .

Уже не первый год подряд жители Пермского края обходят Московскую область и Краснодарский край. Также чаще на 20% покупать препараты для потенции стали в Амурской области. Далее в рейтинге следуют Республика Тыва и Сахалинская область, где рост продаж составил 17%.

За период с января по апрель по всей России мужчины стали покупать препараты для потенции чаще на 5% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. По мнению врачей, во всем виноваты стресс, курение и сидячий образ жизни.

Ранее стало известно, что россияне массово переходят на самостоятельное производство алкоголя: за первые 5 месяцев 2025 года продажи самогонных аппаратов выросли на 37%, а наборов для пивоварения — на 35%.