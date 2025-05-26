Аналитики фиксируют взрывной спрос на товары для домашнего алкоголя

Россияне массово переходят на самостоятельное производство алкоголя — за первые пять месяцев 2025 года продажи самогонных аппаратов выросли на 37%, а наборов для пивоварения на 35%, сообщает РИА Новости.

При этом средняя стоимость аппарата немного снизилась и составляет сейчас около 8900 рублей.

На этом фоне неожиданно упал спрос на наборы для приготовления настоек — минус 16% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что если сами аппараты дешевеют, то расходные материалы дорожают: хмель подорожал на 12%, а средний чек за пивной набор вырос на 18% до 1758 рублей.

Особый интерес вызывает рост продаж спиртометров на 52%, хотя их цена снизилась до 401 рубля. Это говорит о том, что домашние винокуры стали больше внимания уделять качеству продукта.

Эксперты связывают этот тренд с несколькими факторами: желанием экономить на магазинном алкоголе, модой на крафтовые напитки и развитием культуры домашнего производства. При этом пивоварение явно выигрывает конкуренцию у традиционных настоек — возможно, из-за более простой технологии и популярности крафтового пива.