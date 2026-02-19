Переработанное мясо и рак: врач объяснил, где проходит опасная граница

«Переработанное мясо может повышать риск рака. Было исследование в Японии: когда японцы стали употреблять больше мяса, чтобы нация стала выше ростом, рост действительно немного увеличился, но при этом резко выросло количество заболеваний раком кишечника. Сложно сказать, какое мясо вреднее — переработанное или натуральное», — отметил Мацола.

Он отметил, что в любом случае, большое количество мяса в рационе способствует онкологическим процессам в кишечнике, это доказанный факт.

«Конкретную цифру — сколько можно есть без вреда — не назову. Думаю, что, если 1-2 раза в неделю перекусить такими продуктами, сильно здоровью это не повредит. Но это при условии, что у вас нет хронических проблем с пищеварительной системой. А если проблемы есть, лучше вообще избегать полуфабрикатов. Чем реже вы их едите, тем лучше», — уточнил врач.

