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Roblox снова заработал в России

Игровая платформа Roblox снова заработала в России, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Подписчики рассказали ей, что площадка вновь стала доступна российским пользователям.

«Мои подписчики говорят, что Roblox начал работать без ограничений», — написала Мизулина в Telegram-канале.

В комментариях к посту некоторые пользователи уточняют, что у них по-прежнему не работает чат игровой платформы.

Telegram-канал «Код Дурова» также сообщил, что Roblox открывается без VPN. При этом официальных заявлений о том, что игровая площадка официально разблокирована в РФ, нет.

Ранее Минцифры России получило от Roblox гарантии соблюдения отечественного законодательства.

Игровая платформа была заблокирована в РФ 3 декабря 2025 года. Причиной назывались найденные на площадке материалы с запрещенной в России информацией.

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