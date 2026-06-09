Roblox возвращается? В России получили гарантии, что игра будет соблюдать законы

В начале июня успешно завершилось согласование с компанией всех необходимых условий для защиты прав и интересов пользователей игровой платформы в стране. Roblox признала, что действующие технологии защиты детей от сведений, опасных для их жизни и здоровья, у них были неэффективны. Поэтому на платформе наблюдались пропаганда суицидального поведения, потребления наркотиков, материалов, направленных на вовлечение детей в противоправные действия.

После проведенных консультаций в РФ получили от Roblox гарантии реализации комплекса мер для допзащиты детей от вредной и опасной информации, а еще от нежелательного поведения других пользователей платформы.

В июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Это будут Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, корпорация подтвердила обязательства, касающиеся борьбы с появлением в игре и дальнейшим распространением контента, который причиняет вред здоровью и развитию детей.

После предоставления указанных гарантий ответственного поведения на отечественном рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в стране.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Roblox Corporation на 8 млн рублей по двум протоколам за ЛГБТ*-пропаганду.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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