Roblox оштрафовали из‑за костюмов в играх с фембоями*

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Roblox Corporation на 8 млн рублей по двум протоколам за ЛГБТ*-пропаганду, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В игровых разделах публиковались мини-игры и костюмы для фембоев* (персонажей). Согласно данным из постановления, речь идет о страницах R6 Feminine Boy Outfits, Lesbian Obby LGBTQ и играх с упоминанием фембоев*: The Femboy Quiz, Femboy Obby, 2 Player Femboy Tycoon 2.

Кроме того, в документе упоминается и нейросеть Character AI, которую в апреле оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений* на 7,5 млн рублей.

В апреле текущего года Roblox Corporation уже штрафовали на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*-отношений среди детей и подростков.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ