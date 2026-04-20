Roblox оштрафовали на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* среди детей

Roblox Corporation оштрафовали на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*-отношений среди детей и подростков. В отношении компании составлены два аналогичных протокола, сообщает РИА Новости .

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — огласила приговор судья Таганского суда города Москвы.

Протоколы составлены по ч. 4 ст. 2.21 КоАП РФ (пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ-отношений* с применением средств массовой информации или сети интернет).

Ранее кибермошенники распространяли ролики, в которых от имени популярных блогеров предлагали бесплатно получить внутриигровую валюту «робуксы» в игре Roblox. В итоге в 2025 году произошло более 7 тыс. мошеннических инцидентов с участием детей.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

