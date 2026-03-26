Кибермошенники обманули детей на 1 млрд рублей в 2025 году

Более 7 тыс. мошеннических инцидентов с участием детей произошло в 2025 году. В общей сложности несовершеннолетних обманули на более чем 1 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя F6.

По данным МВД, за девять месяцев 2025 года количество детей, обманутых кибермошенниками, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как правило, злоумышленники «разводили» ребят, чтобы те похитили деньги с банковских счетов родителей.

В среднем мошенники получили с одного ребенка около 142 тыс. рублей. В том числе злоумышленники обманывали несовершеннолетних пользователей TikTok и Likee.

Кибермошенники распространяли ролики, в которых от имени популярных блогеров предлагали бесплатно получить внутриигровую валюту «робуксы» в игре Roblox.

Ранее стало известно, что мошенники начали заражать гаджеты россиян шпионскими программами. Злоумышленникам не обязательно слышать именно жертву, иногда им достаточно просто сканировать подключения пользователя, чтобы раскрыть его приватные данные.

