Мошенники начали заражать гаджеты россиян шпионскими программами

Мошенники стали тайно устанавливать на телефоны и другие гаджеты своих жертв шпионские программы. Факт слежки помогают выявить антивирусы или специальные приложения, заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, сообщает ТАСС .

Злоумышленники используют для наблюдения за жертвами умные колонки, смартфоны, планшеты и компьютеры. Она заражают их шпионскими ПО, которые почти не занимают память и незаметны для владельцев гаджетов.

Подобные программы могут загружаться в фоновом режиме, они не требуют разрешений доступа, уточнила эксперт. Для слежки мошенники могут использовать любое устройство, которое подключено к интернету или у которого включен Bluetooth.

Злоумышленниками не обязательно именно слышать жертву, иногда им достаточно просто сканировать подключения пользователя, чтобы раскрыть его приватные данные.

Пожарская призвала владельцев гаджетов к бдительности и менять пароли при появлении подозрений на взлом.

Ранее мошенники стали запугивать и обманывать путешествующих за рубеж россиян. Они звонят по телефону и утверждают, что человек во время пребывания в другой стране якобы взаимодействовал с организацией, признанной в России запрещенной или нежелательной.

