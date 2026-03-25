Мошенники начали заражать гаджеты россиян шпионскими программами
Мошенники стали тайно устанавливать на телефоны и другие гаджеты своих жертв шпионские программы. Факт слежки помогают выявить антивирусы или специальные приложения, заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, сообщает ТАСС.
Злоумышленники используют для наблюдения за жертвами умные колонки, смартфоны, планшеты и компьютеры. Она заражают их шпионскими ПО, которые почти не занимают память и незаметны для владельцев гаджетов.
Подобные программы могут загружаться в фоновом режиме, они не требуют разрешений доступа, уточнила эксперт. Для слежки мошенники могут использовать любое устройство, которое подключено к интернету или у которого включен Bluetooth.
Злоумышленниками не обязательно именно слышать жертву, иногда им достаточно просто сканировать подключения пользователя, чтобы раскрыть его приватные данные.
Пожарская призвала владельцев гаджетов к бдительности и менять пароли при появлении подозрений на взлом.
Ранее мошенники стали запугивать и обманывать путешествующих за рубеж россиян. Они звонят по телефону и утверждают, что человек во время пребывания в другой стране якобы взаимодействовал с организацией, признанной в России запрещенной или нежелательной.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.