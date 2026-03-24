Мошенники стали запугивать и обманывать путешествующих за рубеж россиян

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники, выдавая себя за сотрудников государственных ведомств, запугивают россиян после их возвращения из зарубежных путешествий. В телефонных звонках или электронных сообщениях они утверждают, что человек во время пребывания в другой стране якобы взаимодействовал с организацией, признанной в России запрещенной или нежелательной, сообщает РИА Новости .

Под видом официального предупреждения от представителя власти мошенники сообщают о возможных проверках, ограничениях банковских счетов или других серьезных последствиях.

Как пояснил парламентарий, после такого устрашения жертве предлагается якобы «решить проблему». Для этого необходимо совершить определенные действия, которые чаще всего сводятся к перечислению денег на так называемый «безопасный счет» или предоставлению конфиденциальной финансовой информации.

«Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы „звонка от службы безопасности“, но более точечная», — отметил Шейкин.

Сенатор особо подчеркнул, что настоящие государственные органы никогда не разрешают подобные вопросы через мессенджеры или случайные телефонные звонки и не требуют перевода средств на какие-либо сторонние счета.

Все официальные и юридически значимые процедуры осуществляются строго в установленном законом порядке. По словам Шейкина, если человеку поступают подобные звонки или сообщения, самое важное — не начинать диалог и ни в коем случае не выполнять указания злоумышленников. Следует немедленно прекратить контакт и заблокировать используемые ими номера.

