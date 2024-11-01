Пептиды и экзосомы: названы передовые методы лечения облысения

Ученые активно работают над методами лечения облысения, за последние несколько лет они изобрели несколько методик, которые включают в себя в том числе генетическую терапию, использование пептидов и стволовых клеток. Большинство исследований уже находится на стадии испытания и скоро может стать доступным для пациентов сообщила РИАМО трихолог бренда по восстановлению волос Mr. Volos Анна Аверкина.

Одним из способов лечения облысения является генетическая терапия — редактирование генов. В начале 2023 года ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что корректировка определенных генов с использованием технологии CRISPR может стимулировать рост волос у мышей. Этот метод все еще находится на стадии клинических испытаний, но высока вероятность, что в ближайшие годы он станет доступным для людей.

Лечить выпадение волос также можно будет стволовыми клетками, которые восстановят волосяные фолликулы. В 2023 году японская компания Riken опубликовала результаты, показывающие, что инъекции стволовых клеток могут успешно регенерировать волосяные фолликулы. Клинические испытания на людях запланированы на 2024 год. Многие специалисты считают, что этот метод может стать прорывом в лечении алопеции.

«Следующий современный метод лечения облысения — лазерная терапия низкой интенсивности (LLLT). Метод несколько лет используется для лечения выпадения волос, и в 2023–2024 годах технология сделала значительный шаг вперед. Исследования продемонстрировали, что новые лазеры могут увеличить плотность и толщину волос на 30% после шести месяцев использования», — рассказала Аверкина.

Экзосомы

Еще один прорывной метод лечения облысения в регенеративной медицине — лечение экзосомами. Это небольшие мембранные пузырьки размером от 30 до 150 нанометров, выделяющиеся клетками в окружающую среду. Они участвуют в передаче молекул, таких как белки, липиды и РНК, и влияют на различные биологические процессы, включая регенерацию тканей и иммунный ответ.

Экзосомы стали одной из самых обсуждаемых тем в современной медицине благодаря их уникальным свойствам и потенциалу в регенеративных процессах. Они также стали объектом исследований в контексте лечения облысения. Они способны активировать волосяные фолликулы и стимулировать рост новых волос благодаря содержанию таких факторов роста, как фибробласты (FGF) и эндотелии сосудов (VEGF), а также восстанавливать поврежденные волосяные фолликулы и улучшать общее состояние кожи головы.

Экзосомы также могут защищать клетки от окислительного стресса, влияющего на выпадение волос, с помощью содержания антиоксидантов.

Пептиды и витамины

«Популярное на сегодняшний день средство, способное остановить алопецию, — пептиды. Это короткие цепочки аминокислот, являющиеся строительными блоками белков. В организме они выполняют разные функции, включая регуляцию активности клеток, передачу сигналов и участие в процессах регенерации», — добавила врач.

Исследования доказательной медицины с ориентацией на дефициты в организме таких витаминов, как D и В7 (биотин), подтвердили, что их увеличение в рационе способствует укреплению и росту волос. Баланс поступления в организм всех необходимых питательных веществ — доступный терапевтический метод, проверенный временем и зарекомендовавший себя среди многих людей, по-прежнему остается популярным и востребованным.

В 2023–2024 годах новый виток исследований получили психосоматические методы, такие как медитация и гипнотерапия. Из-за стресса и заболевания депрессией организм вырабатывает гормоны, влияющие на кожу, сосуды, и снижает выработку клеток, которые должны способствовать росту волос. Таким образом, метод работает с прицелом на регуляцию перенапряжения и снижение стресса.

Многие из перечисленных методов находятся на стадии испытаний, но их потенциал внушает оптимизм. Важно понимать, что своевременная терапия наиболее эффективна. Не стоит забывать, что перед началом лечения важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.