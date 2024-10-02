Педиатр рассказала, как школьнику сбалансировать учебу, сон и отдых

Правильное сочетание времени на учебу и на отдых — залог успешного обучения и крепкого здоровья, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Педиатры рекомендуют следовать важному правилу: ребенок должен спать не меньше 9 часов, при этом оптимальные часы для сна школьника между 21 и 7 утра. Недостаток сна и отдыха может не только повлиять на успеваемость, но и ухудшить здоровье ребенка», — предупредила Морозова.

По ее словам, что касается домашних заданий, важно помнить: не стоит начинать их выполнение сразу после школы. Ребенок должен отдохнуть. Отдых составляет не меньше 2-2,5 часов для младших школьников и около 1,5 часов для детей более старшего возраста. Причем желательно, чтобы тот отдых был активным, включающим пребывание на свежем воздухе и физические упражнения. Это нужно для снятия напряжения после дня учебы.

Она добавила, что, по статистике, дети, которые проводят хотя бы 30 минут после школы на свежем воздухе, на 20% лучше справляются с учебной нагрузкой.

«Дополнительные занятия и кружки вводите постепенно. В начале года лучше не перегружать ребенка: первоклассникам достаточно 1-2 кружков в неделю, для старших детей нагрузка может быть выше. Также важно чередовать активности: например, 3 раза в неделю спорт и 1-2 занятия, посвященные иностранному языку или творческим навыкам. Исследования показывают, что дети, которые занимаются спортом, на 25% реже испытывают стресс в школе», — сказала врач.

Как уточнила педиатр, учебная нагрузка меняется в зависимости от возраста. В младших классах количество уроков не должно превышать четырех в день, чтобы ребенок не перенапрягался. В старшей школе нагрузка возрастает до 5-6 уроков, и дети уже легче справляются с более высоким темпом обучения.

Она подчеркнула, что родителям важно внимательно следить за состоянием ребенка в первые недели учебного года. Если он устает и не может совмещать уроки с дополнительными занятиями, стоит пересмотреть расписание и снизить нагрузку. Ключевой момент — выбор занятий, которые действительно интересны ребенку. Ведь если он получает удовольствие от кружков и секций, это снижает уровень стресса и помогает развивать личные таланты.

«Помимо учебной нагрузки, обязательным является отдых после уроков. Для любого возраста рекомендуется как минимум 1,5 часа свободного времени, желательно активного отдыха. Если ребенок посещает продленку, важно, чтобы у него было время для прогулки. При выборе дополнительных секций родители должны учитывать не только интересы ребенка, но и его физическое состояние», — отметила Морозова.

По ее словам, старшие школьники могут сами выбирать, чем заниматься, и зачастую обращают внимание на современные увлечения: технологии, театральные кружки или программирование. Это важно, ведь занятия, которые развивают творческие навыки, помогают не только учиться, но и улучшать коммуникативные способности и уверенность в себе.

«Независимо от возраста, каждому ребенку нужен баланс между учебой, отдыхом и сном. Если этот баланс соблюден, то и школьная жизнь будет более успешной и менее стрессовой», — заключила доктор.