Пациентов с оспой обезьян готовят к выписке в больнице Подмосковья

Пациентов, госпитализированных в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», могут выписать в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Они проходят лечение в инфекционном отделении. Врачи назначили им симптоматическую терапию — обезболивающие и жаропонижающие средства.

На данный момент двое мужчин идут на поправку. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

При этом первого заболевшего, который поступил в больницу в начале февраля, уже выписали. Сейчас его самочувствие не вызывает опасений. Медики отмечают, что пациент полностью восстановился, однако предупреждают, что риск повторного заражения исключать нельзя.

Ранее в больницу Санкт-Петербурга попали двое мужчин с диагнозом «оспа обезьян».

