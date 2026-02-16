Пациентов с оспой обезьян готовят к выписке в больнице Подмосковья
Фото - © Медиасток.рф
Пациентов, госпитализированных в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», могут выписать в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Они проходят лечение в инфекционном отделении. Врачи назначили им симптоматическую терапию — обезболивающие и жаропонижающие средства.
На данный момент двое мужчин идут на поправку. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
При этом первого заболевшего, который поступил в больницу в начале февраля, уже выписали. Сейчас его самочувствие не вызывает опасений. Медики отмечают, что пациент полностью восстановился, однако предупреждают, что риск повторного заражения исключать нельзя.
Ранее в больницу Санкт-Петербурга попали двое мужчин с диагнозом «оспа обезьян».
