Отказ от суши и роллов: какие продукты не надо употреблять во время беременности

Гинеколог Казакова: во время беременности следует отказаться от суши и роллов

Питание будущей мамы играет ключевую роль не только для ее самочувствия, но и для здоровья малыша. Оно должно быть сбалансированным, разнообразным и безопасным. Поэтому от некоторых продуктов во время беременности лучше отказаться, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

По словам специалиста, рацион беременной женщины должен включать 5 основных групп продуктов: цельнозерновые, овощи, фрукты, белковые продукты и молочную продукцию. В добавок к этому Казакова рекомендует своим пациенткам придерживаться принципа «Гарвардской тарелки».

«Для этого тарелку нужно визуально разделить на 3 части. Первую половину должны занимать преимущественно овощи (за исключением картофеля) и немного фруктов. ¼ часть следует отвести под белковые продукты — птицу, рыбу, мясо, морепродукты, орехи и бобовые. Еще одну четверть — под злаковые: хлеб, крупы, пасту. К каждому приему пищи следует добавить одну порцию молочных продуктов — это могут быть 250 мл молока, кефира или йогурта, 150 г творога или 30 г сыра», — пояснила врач.

Не менее важно, добавила Казакова, следить за достаточным потреблением жидкости. При этом строгих норм по количеству воды нет — стоит ориентироваться на чувство жажды и индивидуальные потребности организма.

«Это общие принципы питания, к которым стоит стремиться. Но если вы идете в гости, ресторан или на мероприятие, где придерживаться этих правил сложно, не стоит переживать — одноразовое нарушение рациона не нанесет вреда. Главное — чтобы это не стало привычкой», — отметила акушер-гинеколог.

Отдельно врач перечислила продукты, от которых во время беременности следует полностью отказаться. Прежде всего — алкоголь, в любом виде и количестве. Даже «глоток шампанского на праздник» может быть опасен для плода.

«Кроме того, нельзя употреблять сырое или термически не обработанное мясо, рыбу (включая суши) и морепродукты, сырые яйца, а также непастеризованное молоко. Некоторые виды рыбы даже после термической обработки стоит исключить из-за высокого содержания ртути — например, тунец», — добавила Казакова.

Что касается кофе, врач уточнила, что полностью отказываться от него не нужно — достаточно ограничить употребление до одной чашки в день (около 200 мг кофеина).

Также беременным рекомендуется максимально сократить количество поваренной соли, подытожила специалист.

