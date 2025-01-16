Ослабленность организма, самоинфекция, стресс: почему можно заболеть простудой?

Обычно главной причиной простуды считается переохлаждение, но это не единственный фактор. Ослабленность организма и большое количество времени в закрытых помещениях зимой приводят к тому, что чаще всего заболевание появляется в холодную погоду, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Передача происходит воздушно-капельным путем. Когда больной кашляет или чихает, микробы распространяются по воздуху, а здоровый человек вдыхает зараженный воздух и становится потенциальной жертвой инфекции. Однако вероятность заражения снижается, если расстояние между заболевшим и здоровым человеком велико, а помещение хорошо проветривается», — сказала Бурнацкая.

По ее словам, важно, чтобы у здорового человека был крепкий иммунитет, иначе шанс заболеть существенно возрастает. Кроме того, инфекция может передаваться через предметы, которые использует больной, например, посуду или полотенце, а также в случае прямого контакта.

Она уточнила, что развитие симптомов заболевания происходит постепенно. Сначала появляется слабость и начинает слегка першить в горле, а затем могут проявиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры. Во время инкубационного периода, который длится до двух суток, человек еще несильно чувствует проявления болезни, но уже заразен для других.

«В отличие от гриппа, который часто начинается стремительно, простуда развивается медленно. У взрослых температура обычно не превышает 37,5 градуса, в то время как у детей заболевание может сопровождаться высокой температурой. Иногда простуда сопровождается расстройствами пищеварения», — предупредила врач.

Возбудители простуды

Она пояснила, что вирусы, такие как риновирусы или аденовирусы, являются основными возбудителями простуды. Бактериальные инфекции, такие как стрептококк, встречаются реже и обычно развиваются, когда организм ослаблен вирусами. Простудой легко можно заразиться в местах с большим скоплением людей — на работе, в общественном транспорте или в магазине. Еще возможна так называемая «самоинфекция», когда вирус уже есть в организме, но иммунная система его подавляет. Когда иммунитет ослаблен, вирусы начинают активно размножаться.

Как рассказала собеседница, ослабление иммунной системы — главная причина простуды. Это может происходить из-за переохлаждения, хронического стресса, нехватки сна, неправильного питания или дефицита витаминов. Вредные привычки приводят к ослаблению организма, а долгое пребывание в закрытых, плоховентилируемых помещениях снижает возможность сопротивления инфекциям. В районах с загрязненной экологией слизистая дыхательных путей становится более уязвимой, что увеличивает вероятность заражения.

Она подчеркнула, что лечение простуды требует покоя и восстановления. Рекомендуется постельный режим и много пить, чтобы помочь организму бороться с инфекцией. Универсального лекарства от простуды нет, и лечение зависит от того, какой вирус стал причиной болезни, а также от общего состояния пациента. При этом самолечение может привести к осложнениям. Правильно диагностировать и выбрать курс лечения может только врач.

«Простуда обычно длится около недели. Даже если симптомы ослабли или почти прошли через несколько дней, прекращать лечение нельзя. Вы рискуете тем, что болезнь вернется или обернется развитием тяжелых осложнений, таких как пневмония. В этом случае может понадобиться помощь узких специалистов, таких как пульмонолог или иммунолог», — добавила доктор.

По ее словам, чтобы снизить вероятность простуды, важно поддерживать иммунитет, соблюдать режим отдыха и питания, избегать переохлаждения и укреплять организм.