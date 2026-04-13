Ошибка после поста, которую совершают почти все: чем это опасно

После окончания поста многие совершают одну и ту же ошибку — резко возвращаются к привычной еде и переедают за праздничным столом. На первый взгляд, это кажется безобидным, но для организма, отвыкшего от тяжелой пищи, такой «скачок» может обернуться серьезным стрессом и проблемами с пищеварением. Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская в разговоре с РИАМО объяснила, как правильно выйти из поста и не навредить желудку.

По словам Головчанской, за время поста пищеварительная система успевает перестроиться и отвыкнуть от целого ряда продуктов. Резкое возвращение к обильным застольям почти всегда оборачивается неприятными последствиями: вздутием, тяжестью в животе и тошнотой.

Специалист рекомендовала подходить к выходу из поста так же, как спортсмен подходит к тренировке после долгого перерыва — постепенно и без фанатизма. Начинать стоит с небольших порций тех блюд, которые были под запретом, и внимательно следить за реакцией организма.

Такой подход позволяет желудку плавно адаптироваться к новой нагрузке и избежать стресса. Торопливость в этом деле — не лучший союзник, зато умеренность и осторожность помогут по-настоящему насладиться любимой едой без неприятных последствий.

После тренировки стоит подождать один-два дня и прислушаться к своему организму. Это поможет понять, как тело отреагировало на нагрузку. Если никаких жалоб нет и самочувствие в норме, нагрузку можно постепенно увеличивать. Организм справляется — значит, можно двигаться дальше.

Однако при появлении неприятных ощущений не нужно продолжать через силу. Лучшее решение в такой ситуации — сделать перерыв примерно на неделю.

После недельного отдыха можно предпринять новую попытку. Главное — не торопиться и внимательно следить за сигналами своего тела.

Православные отмечали Пасху 12 апреля. Один из главных христианских праздников заканчивает Великий пост.

