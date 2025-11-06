Орех-убийца: популярный у подростков бинлан вызывает рак и зависимость

Всемирная организация здравоохранения признала бинлан (бетельный орех) канцерогеном, а регулярное употребление повышает риск рака рта, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее Baza сообщила, что в России резко стал популярен опасный бетельный орех, по-другому — бинлан. В основном его покупают подростки из-за «опьяняющего» эффекта. Азиатский плод приобретают на маркетплейсах и в магазинах с индийскими товарами. Цена на упаковку такого плода составляет не более 1 тыс. рублей.

«Бинлан, или орех бетеля, — это семя арековой пальмы, которая распространена во влажных тропических лесах Азии, на Мадагаскаре, в Африке, а также на островах Малайского архипелага. В ряде стран с древних времен существует традиция — орех бетеля измельчают и жуют, как табак», — рассказала Кашух.

Она добавила, что в этом орехе содержатся природные алкалоиды — вещества, которые стимулируют выработку адреналина. Это вызывает прилив энергии, чувство эйфории.

«Но негативное влияние на здоровье перевешивает пользу. Всемирная организация здравоохранения классифицирует орехи бетеля как канцероген — то есть продукт, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Ряд исследований убедительно продемонстрировал связь между употреблением орехов бетеля и раком полости рта и пищевода», — предупредила врач.

