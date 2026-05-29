Опасно ли покупать окрошку в жару: мнение гастроэнтеролога

Полностью запрещать продажу окрошки летом не нужно, однако именно это блюдо требует особенно строгого соблюдения санитарных норм и температурного режима, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Главная проблема уличных кафе и служб доставки — контроль температуры хранения. По санитарным требованиям, холодные блюда должны храниться при температуре не выше плюс 2-6 градусов. Однако летом, особенно при длительной доставке или торговле на улице, соблюдать такой режим бывает непросто», — отметила Кашух.

Она добавила, что, если окрошка или ее ингредиенты долго находятся в тепле, риск размножения бактерий резко возрастает.

«Поэтому в жаркую погоду очень важно обращать внимание на условия хранения блюда, сроки приготовления и репутацию заведения. Опаснее всего покупать окрошку в местах без холодильного оборудования или при сомнительных условиях хранения продуктов», — рассказала врач.

30 мая будет отмечаться День окрошки. Этот холодный суп — традиционное летнее блюдо русской кухни.

