Онколог объяснила зависимость рака молочной железы от генетических факторов

С развитием науки зависимость рака молочной железы (РМЖ) от генетических факторов становится все более очевидной, сообщила РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

«Врачи-онкологи подчеркивают, что злокачественные опухоли могут передаваться по наследству, что связано с мутантными генами BRCA1 и BRCA2. При их наличии вероятность развития рака груди вырастает до 70%, рака яичников до 30%», — сказала Жукова.

Она подчеркнула, что женщинам, которые находятся в зоне риска, особенно важно регулярно проходить генетические исследования.

По словам специалиста, также значительный фактор риска онкологии представляет хронический стресс. Стрессовые ситуации провоцируют выработку гормонов, в частности кортизола, что может негативно сказаться на работе эндокринной системы. Это может усугублять предрасположенность к заболеваниям, включая рак.

Психологическое состояние оказывает непосредственное воздействие на физическое здоровье и может способствовать возникновению или усугублению наследственных или генетических проблем.

«При наличии семейного анамнеза, в котором случался рак груди или яичников, необходимо пройти расширенную генетическую консультацию и сдать анализ на мутации BRCA1/BRCA2», — отметила онколог.

В случае отсутствия отклонений от нормы, рекомендуется продолжать регулярные визиты к маммологу для своевременного обнаружения возможных заболеваний. А при обнаружении мутации необходимо обратиться к онкологу для своевременной диагностики и разработки мер по предотвращению развития заболевания.

Генетика и стресс могут существенно влиять на риск развития рака молочной железы. Регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью — ключ к успешной профилактике, заключила Жукова.

В 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила октябрь как месяц, посвященный борьбе с этим тяжелым заболеванием, а 15 октября — Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В России рак груди занимает 1-е место среди злокачественных опухолей.