Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал средний возраст пациентов с онкологическими заболеваниями в стране. По его словам, он составляет около 65 лет, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что основной пик выявления рака по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. За последние 10 лет средний возраст онкопациента увеличился всего на 1 год — с 64 до 65 лет.

Каприн также отметил, что эта динамика связана с общей демографической тенденцией старения населения, а не с так называемым «омоложением» рака.

Ранее блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая обвиняется в выводе средств за рубеж и страдает от рака, установили порт-систему для проведения химиотерапии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.