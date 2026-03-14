Блогеру Лерчек установили порт-систему для химиотерапии

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая обвиняется в выводе средств за рубеж и страдает от рака, установили порт-систему для проведения химиотерапии. Об этом заявил ее партнер Луис Сквиччиарини в соцсетях, сообщает ТАСС .

По его словам, устройство вживили в область шеи блогера. Оно позволяет вводить препараты непосредственно в крупную вену.

У Валерии Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких. Она начала проходить курс химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина.

