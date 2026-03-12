Метастазы в позвоночнике и ногах: бойфренд Лерчек подтвердил страшный диагноз

Луис Сквиччиарини подтвердил, что у Лерчек рак желудка с метастазами

Хореограф из Аргентины Луис Сквиччиарини в соцсетях подтвердил диагноз своей возлюбленной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). У нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

Диагноз подтвердился. 13 марта Чекалина будет проходить химиотерапию. Сквиччиарини рассказал, что он делает все необходимое для борьбы с болезнью. Бойфренд поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

«Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути», — отметил хореограф.

В прошлом Валерия и ее муж Артем Чекалины были под следствием из-за налоговых нарушений и отмывания денег. Им нужно было заплатить 300 млн рублей налогов. После возвращения долгов ФНС Следственный комитет России остановил производство по делу. Затем пара развелась.

Осенью 2025 года Лерчек и Чекалина отправили под домашний арест в рамках иного уголовного дела. Его возбудили из-за незаконных валютных сделок с использованием поддельных документов. Таким образом в ОАЭ было переведено более 250 млн рублей.

26 февраля Лерчек родила четвертого ребенка — сына. Отцом стал Сквиччиарини.

