Жительница Хабаровска попросила мужа убить отца ради квартиры

В Хабаровске женщина планировала убить своего отца. Она попросила помочь мужа, однако он обратился в полицию, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, в сентябре–октябре 2024 года женщина предложила супругу найти исполнителя для убийства ее отца. Она хотела получить квартиру потерпевшего.

Однако муж жительницы Хабаровска обратился к полицейским и последующие действия проходили под их контролем. Женщина передала деньги за убийство и предоставила подробные сведения об отце. Супруг, в свою очередь, сообщил ей, что исполнитель найден. Позже ей показали фотографию, на которой была запечатлена имитация обгоревшего тела якобы убитого отца.

Хабаровчанку обвинили в организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.