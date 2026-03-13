Лерчек начала курс химиотерапии в онкоцентре Блохина

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) начала проходить курс химиотерапии, она лечится в государственном онкологическом центре им. Блохина, сообщает SHOT .

Ранее хореограф из Аргентины Луис Сквиччиарини в соцсетях подтвердил диагноз своей возлюбленной Лерчек. У нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

Родственники блогерши обсуждали возможность лечения у врача из Китая, но из-за уголовного дела Чекалина невыездная. К тому же денег на лечение в заграничной клинике сейчас нет. А лечить ее нужно было начинать экстренно, потому что метастазы появились уже в позвоночнике и ногах, существует риск, что они распространились на легкие.

Сейчас в онкоцентре Чекалина передвигается на инвалидном кресле с помощью жениха Луиса Сквиччиарини. По его словам, настроена блогерша позитивно. Появилось и видео из больницы, где Лерчек улыбается.

