Дачникам хотят дать скидку на электроэнергию независимо от договора

Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления правительства о введении единого тарифа на электроэнергию для всех жителей садоводческих и огороднических товариществ. Инициатива касается как тех, кто заключил коллективный договор с поставщиком, так и собственников, самостоятельно оформляющих соглашение.

При этом местоположение участка — в городе, селе или на межселенной территории — значения иметь не будет. В настоящее время понижающие коэффициенты (от 0,7 до 1) для жителей СНТ применяются только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец участка самостоятельно оформляет договор с энергосбытовой организацией, он платит по более высокому тарифу — как городское или сельское население. Это создает неравенство между дачниками даже в пределах одного товарищества.

В ФАС считают, что новые правила сделают отношения между поставщиками и потребителями более прозрачными. После принятия изменений все собственники участков в СНТ будут платить по льготному тарифу, независимо от того, как заключен договор. Те, кто сейчас переплачивает, смогут рассчитывать на снижение стоимости электроэнергии.

Проект постановления уже опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. Инициатива направлена на снижение нагрузки на владельцев участков, которые сейчас вынуждены платить по завышенным тарифам. Ожидается, что новые правила сделают систему более справедливой для всех дачников.

