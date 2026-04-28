«Пиратские» игры на PlayStation могут перестать работать в России

Компания Sony начала блокировать консоли PlayStation, которые не подключены к Сети в течение месяца. Мера применяется, чтобы проверить наличие у игроков лицензии, сообщает SHOT .

«Плойка» уведомила российских геймеров о том, что после марта 2026 года консоль нужно будет подключать к Интернету хотя бы раз в месяц. Таким способом она будет проверять наличие лицензии у игроков. Если она отсутствует, приставка может превратиться в «кирпич».

При этом доступ к онлайн-сервисам PlayStation ограничен в России с 2022 года. Многие геймеры покупают игры через «обходные» схемы. Из-за них российские пользователи могут провалить проверку на наличие лицензий, из-за чего игры перестанут запускаться.

Также российские пользователи начали жаловаться на частые технические сбои. Например, консоль не может подключиться к сети из-за настроек провайдера или роутера. Многие геймеры сталкиваются с нестабильным соединением сети. Некоторые приставки даже могут самопроизвольно выключаться через 15–20 минут работы.

