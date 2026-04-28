В Красноярском крае с властей взыскали 3,6 млн рублей за смерть ребенка от собак

Березовский районный суд Красноярского края взыскал с администрации Сосновоборского муниципального округа 3,6 млн рублей в счет компенсации морального вреда семье погибшего при нападении собак ребенка, сообщает ТАСС .

Трагедия произошла 25 октября 2025 года недалеко от садоводческого товарищества под Красноярском. На 10-летнего мальчика напали бродячие собаки. Ребенок скончался на месте от полученных укусов.

По данным прокуратуры, в связи с произошедшим был подан иск к муниципальным службам на сумму более 12,6 млн рублей в пользу семьи погибшего ребенка. В результате по 1,2 млн рублей присуждено отцу, матери и брату мальчика.

