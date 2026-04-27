сегодня в 14:27

Неизвестные живодеры привязали собаку к рельсам в Свердловской области

Неизвестные привязали собаку к рельсам в Свердловской области. Животное спасли местные зооактивисты, сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво» .

Инцидент произошел у поселка Октябрьский. Живодеры привязали собаку к железнодорожным путям для грузовых поездов. Животное в опасном положении случайно заметил автомобилист, проезжавший по Челябинскому тракту.

Прибывшие на место волонтеры сообщества «ЗооПатруль» увидели поезд, которые применил экстренное торможение перед собакой. Ей удалось прижаться к земле вдоль рельс — обошлось без серьезных травм.

После спасения у собаки обнаружили перелом пальца и гноящуюся рану. В настоящее время ей ищут новых хозяев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.