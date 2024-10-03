Онколог Басанов перечислил признаки рака кишечника

У рака кишечника отмечаются четыре стадии, у каждой из них есть свои признаки, сообщил РИАМО ведущий врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

Медик отметил, что рак кишечника — это злокачественная опухоль, которая развивается в слизистой толстого кишечника. Он чаще всего возникает у людей старше 45 лет.

«На ранних стадиях симптомы малозаметны — чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе. По мере прогрессирования появляются боль при дефекации, кровь в стуле, тошнота и рвота», — перечислил Басанов.

По его словам, факторы риска включают хронические воспалительные заболевания, наследственность, полипы, ожирение и недостаток физической активности.

Он уточнил, что на первой стадии опухоль не превышает 2 см и выживаемость пациентов достигает 95%.

«Вторая стадия характеризуется увеличением опухоли до 5 см и поражением лимфоузлов, выживаемость — до 90%. На третьей опухоль может достигать 10 см с поражением других органов, а на четвертой стадии уже наблюдаются метастазы, и выживаемость составляет около 30%», — сказал врач.

Басанов добавил, что лечение зависит от стадии, оно включает хирургическое вмешательство, химио- и лучевую терапию, а также таргетные и иммунотерапевтические методы. Реабилитация после операции длительная, требует пожизненной диеты, а в случае колостомы — психологической поддержки.

Как рассказал онколог, профилактика рака кишечника сводится к правильному питанию, лечению воспалений и регулярным обследованиям после 45 лет.