Одиночество без сексуальных контактов: что губит мужскую потенцию сильнее всего

Вредные привычки, несбалансированное питание и отсутствие спорта разрушают мужское здоровье, тогда как активная жизнь и хорошая гигиена помогают его сохранить, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Врачи бьют тревогу: в России стремительно молодеет мужское бесплодие, в том числе из-за пристрастия к электронным «парилкам». Еще до этого вейпы многими критиковались за вредность. Теперь юноши от 24 до 30 лет столкнулись с приобретенным бесплодием. Негативно влияет и сидячий образ жизни.

«Любая система, а репродуктивная система тем более, требует тренировки. Если мужчина ведет одинокий образ жизни, если он, не вставая, сидит, играет в танчики, курит всякую химию и заказывает себе еду с доставкой на дом, совершенно лишен контактов и взаимодействия с женским полом, то, конечно, у него будут происходить какие-то ограничения в этом смысле», — сказала Ерофеева.

Она добавила, что тренировка — это главное. Нет ничего полноценного в том, когда нет сексуальных контактов, партнерши воображаемые, а основное — это мастурбация.

«Это немножко снижает сексуальное напряжение, сброс есть, но для мужчины, чтобы поддерживать свое репродуктивное здоровье и держать в тонусе свои половые клетки, необходима физическая работа. Если у человека профессия связана с умственной деятельностью, то активность можно компенсировать в тренажерном зале, борьбой, командным спортом», — рассказала врач.

Ерофеева пояснила, что такие активности помогают высвободиться накопившейся негативной энергии.

«Вредит сухомятка, заваренная кипятком лапша, специи, которые на самом деле не специи, а сплошные добавки. Нужны витамины, много овощей и зелени. Помогают половая гигиена, уход за собой, содержание тела и половых органов в чистоте и бодрости. Не стоит забывать про визиты к врачам-урологам, если есть какие-то нюансы и проблемы», — отметила специалист.

Она уточнила, что положительно на мужское здоровье будет влиять разноплановая среда, чтобы присутствовали объекты вожделения, о ком можно помечтать.

