Вейп и стресс: российские зумеры массово страдают мужским бесплодием

В России стремительно молодеет мужское бесплодие. В группе риска оказались представители поколения Z из-за вейпов, стрессов и малоподвижного образа жизни, сообщает Baza .

Средний возраст мужчин, столкнувшихся с приобретенным бесплодием, варьируется от 24 до 30 лет. Именно в этом возрастном диапазоне большинство пациентов обращаются за медицинской помощью. Согласно статистическим данным исследования мужского бесплодия, проведенного с участием специалистов Минздрава России, за последние два десятилетия количество таких пациентов увеличилось вдвое.

По словам сотрудников ряда крупных московских репродуктивных банков, каждый пятый мужчина имеет плохие показатели спермограммы. Ухудшению способствуют вредные привычки, лишний вес и длительный стресс.

Как отметил специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью мужчин и директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин, в России действительно наблюдается рост числа мужчин, страдающих этим заболеванием. Рост показателей мужского бесплодия связан в первую очередь с улучшением диагностики заболеваний.

«Важно понимать, что репродуктивное здоровье является „индикатором“ общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», — добавил Аполихин.

