сегодня в 09:30

Хроническое одиночество повышает уровень стресса, снижает иммунитет и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний — это можно сравнить с выкуриванием пачки сигарет в день, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

26 марта отмечается День одиночества. Эта дата посвящена осознанию одиночества для человека в современном мире.

«Многочисленные лонгитюдные исследования подтверждают: хроническое одиночество повышает уровень кортизола, провоцирует системное вялотекущее воспаление и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По степени суммарного вреда для организма его часто сравнивают с выкуриванием пятнадцати сигарет в день или клиническим ожирением», — сказала Крашкина.

Она добавила, что иммунитет снижается, восприимчивость к вирусным инфекциям растет, когнитивные функции ухудшаются, увеличивается риск ранней деменции.

«Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным. Нарушается сон, замедляется регенерация тканей», — рассказала врач.

