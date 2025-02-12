Очищение организма: гастроэнтеролог перечислил плюсы безглютеновой диеты

Глютен — это белок, содержащийся в злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Раньше его исключали из рациона только при целиакии, но теперь часто говорят о «непереносимости глютена», которая может проявляться в проблемах с пищеварением, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

В последнее время безглютеновая диета стала популярной среди знаменитостей и людей, следящих за здоровьем. Множество отелей и курортов предлагают безглютеновые блюда, а продукты, не содержащие глютен, можно найти в супермаркетах и ресторанах.

«Когда глютен не расщепляется полностью в организме, он может накапливаться в кишечнике и повреждать ворсинки, что нарушает усвоение питательных веществ. Это может привести к дефициту витаминов, анемии и другим расстройствам. Однако глютен не вреден для всех, а его непереносимость проявляется только у некоторых людей», — рассказал доктор.

Диагноз «непереносимость глютена» ставится через анализы крови и биопсию кишечника, но проще использовать метод элиминации — исключения глютена из рациона на некоторое время. В этом случае симптомы часто исчезают, а кишечник восстанавливается.

«Популярность безглютеновой диеты растет из-за большого количества обработанных продуктов с добавленным глютеном. Он используется не только в хлебе, но и в йогуртах, соусах и колбасах. Проблема не в самом глютене, а в его избытке в пище», — добавил Белоусов.

Чтобы соблюдать безглютеновую диету, нужно исключить хлеб и макароны из пшеницы и ржи, внимательно читать этикетки продуктов, выбирать молочные продукты без глютена и избегать колбас и сосисок. Также стоит иногда устраивать безглютеновый «детокс», чтобы очистить организм и улучшить здоровье кишечника.

В целом безглютеновая диета может помочь восстановить пищеварение и поддержать здоровье, особенно если у вас есть проблемы с кишечником или вы перенесли инфекцию, заключил врач.