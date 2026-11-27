Даже после одного использования вейпа работа сосудов может временно нарушиться. Эффект наблюдали при использовании жидкостей как с никотином, так и без него, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В исследовании участвовал 41 человек в возрасте от 20 до 50 лет: все они не менее года ежедневно курили обычные или электронные сигареты. Контрольную группу составили еще 17 человек, никогда не употреблявших табачные изделия и вейпы. Об исследовании сообщила RSNA — Радиологическое общество Северной Америки.

Участники проходили магнитно-резонансную томографию до и после курения обычной сигареты и использования электронных устройств с никотином и без него. Ученые оценивали восстановление кровотока после временного ограничения, жесткость аорты, эластичность сонных артерий и реакцию сосудов мозга на потребности организма.

После использования вейпа показатели кровотока менялись, а насыщение венозной крови кислородом снижалось. Электронные сигареты влияли на большее число показателей работы сосудов, чем обычные.

Исследователи предупредили: регулярное воздействие аэрозоля вейпов и продуктов термического разложения его компонентов может иметь долгосрочные негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

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